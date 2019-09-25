В бюджет Могилевской области от индивидуальных предпринимателей за январь-август 2019 года поступило 37 млн руб., темп роста в фактических ценах составил 109%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 15,9 млн руб., налогу на добавленную стоимость – 7 млн руб., в том числе по НДС на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 4,4 млн руб., единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,2 млн руб. Сумма поступлений подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 6,1 млн руб.

На 1 сентября 2019 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состоит 24366 индивидуальных предпринимателей. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1303 человека.