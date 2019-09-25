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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ ПЛАНИРУЕТ ОТГРУЗИТЬ В 2019 ГОДУ ПРОКАТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ НА 70 МЛН ДОЛЛАРОВ
09:26 26.09.2019

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по итогам первого полугодия 2019 года отгрузило металлопрокат для автомобилестроения на сумму свыше 35 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, к концу года данную цифру планируется удвоить.

Активную работу по организации поставок проката для автомобилестроения БМЗ начал в 2015 году с вводом в эксплуатацию сортопрокатного цеха №2. С того момента предприятие прошло одобрение на поставки 65 видов металлопродукции у 35 компаний автомобилестроительной отрасли. Среди них Hirschvogel и Mahinndra Forgings, выпускающие комплектующие для ведущих мировых автоконцернов DAIMLER, Volkswagen, Renault и др.

В текущем году после 4-летнего процесса одобрения БМЗ получил первый промышленный заказ в объеме 900 тонн катанки от одного ведущего европейского производителя пружин амортизаторов. В 2019-м начаты также стабильные поставки продукции для Белибейского завода автонормалей «БЕЛЗАН» (РФ), являющегося одним из крупнейших в России производителей специального крепежа для автомобилестроения. Первый опытный заказ на круглый прокат в этом году БМЗ получил и от известного производителя подшипников компании SKF. Параллельно ведутся работы по расширению сотрудничества с другими потребителями: Krasnik (Польша), ZKL-Brno (Чехия), Schafler (Германия). Увеличиваются объемы поставок круглого проката для крупнейшего европейского производителя автокомпонентов — компании Hirschvogel, заводы которого расположены в Германии, Польше, Мексике и США.

«Наряду с наращиванием экспортного потенциала не забывает БМЗ и про отечественных потребителей. Например, по заказу завода «Белкард» был освоен выпуск проката из новой марки стали, обладающей повышенной прокаливаемостью», – отметили в БМЗ.

В настоящее время линейка продукции БМЗ, предназначенной для автомобилестроения, включает горячекатаный круглый прокат диаметром от 30 до 160 мм для автокомпонентов, круглый прокат подшипниковых марок стали, прокат в прутках и бунтах для изготовления пружин и специального крепежа, а также бесшовные горячекатаные труб для выпуска осей.
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