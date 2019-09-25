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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ РАССМОТРЯТ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЧЕРВЕНЕ
17:24 25.09.2019
Выездное заседание коллегии Департамента по энергоэффективности состоится 27 сентября в Червене.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе учреждения, в ходе коллегии будут рассмотрены следующие вопросы:
об итогах работы по энергосбережению за январь-июнь 2019 г., в том числе рассмотрение хода выполнения Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы;
о ходе выполнения (подготовки) проектов, реализуемых за счет средств Международного банка реконструкции и развития в первом полугодии 2019 года;
о готовности энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, в том числе рассмотрение хода реализации мероприятий по строительству энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах, запланированных к вводу в 2019 году;
о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций, подчиненных Департаменту, за январь-август 2019 г. и прогнозы выполнения бизнес-планов;
о выполнении плана мероприятий Совета по устойчивому развитию;
о мерах, принятых в целях недопущения коррупционных проявлений при осуществлении административных процедур в Департаменте по энергоэффективности.
В заседании примут участие члены коллегии, начальники отделов, начальники региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, директора подчиненных организаций Департамента по энергоэффективности.
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