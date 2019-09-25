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ЭКОНОМИКА РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЙ «ДИВА»
17:01 25.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет плату за пользование карточкой Mastercard World «Дива» в течение первого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 октября заказать карточку можно будет за 15 рублей в подразделениях банка и за 12 – в Интернет-Банке. Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
При этом пороговая сумма, при которой ежемесячная плата за второй и третий годы пользования не взимается, составит 500 рублей. Речь идет об объеме безналичных расходных операций с использованием карточки Mastercard World «Дива» или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение отчетного месяца.
Банк напоминает, что до 30 сентября оформить карточку «Дива» можно за 5 рублей как в подразделениях банка, так и в Интернет-Банке.
Карточка Mastercard World «Дива» – это: money-back до 5% по всему миру; дистанционный заказ с доставкой «на дом»; программа лояльности «Моцная картка»; скидки в магазинах-партнерах банка.
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