ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет плату за пользование карточкой Mastercard World «Дива» в течение первого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 октября заказать карточку можно будет за 15 рублей в подразделениях банка и за 12 – в Интернет-Банке. Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».

При этом пороговая сумма, при которой ежемесячная плата за второй и третий годы пользования не взимается, составит 500 рублей. Речь идет об объеме безналичных расходных операций с использованием карточки Mastercard World «Дива» или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение отчетного месяца.

Банк напоминает, что до 30 сентября оформить карточку «Дива» можно за 5 рублей как в подразделениях банка, так и в Интернет-Банке.

Карточка Mastercard World «Дива» – это: money-back до 5% по всему миру; дистанционный заказ с доставкой «на дом»; программа лояльности «Моцная картка»; скидки в магазинах-партнерах банка.