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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ULAANBAATAR PARTNERSHIP 2019 В МОНГОЛИИ
16:53 25.09.2019
СП ОАО «Спартак» приняло участие в Национальной экспозиции Беларус, в рамках международной выставки Ulaanbaatar Partnership, которая прошла 12-15 сентября в Улан-Баторе (Монголия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», кондитерская фабрика «Спартак» представила наборы шоколадных конфет, белый шоколад с добавками, а также линейку диабетической продукции.
На выставке была представлена продукция 15 белорусских предприятий и организаций пищевой промышленности, машиностроения, науки и образования.
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