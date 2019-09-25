ЭКОНОМИКА РБ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ULAANBAATAR PARTNERSHIP 2019 В МОНГОЛИИ

16:53 25.09.2019 СП ОАО «Спартак» приняло участие в Национальной экспозиции Беларус, в рамках международной выставки Ulaanbaatar Partnership, которая прошла 12-15 сентября в Улан-Баторе (Монголия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», кондитерская фабрика «Спартак» представила наборы шоколадных конфет, белый шоколад с добавками, а также линейку диабетической продукции. На выставке была представлена продукция 15 белорусских предприятий и организаций пищевой промышленности, машиностроения, науки и образования.