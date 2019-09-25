В Беларуси активно развивается использование местных видов топлива, в частности щепы топливной и производство ее субъектами, осуществляющими лесохозяйственную деятельность непосредственно на территории нашего государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, одной из организаций в Могилевской области, производящих щепу, является Чериковский лесхоз. Годовой объем производства – 6514 плотных куб. м. Используется для этого стационарная установка на деревообрабатывающей линии «Лармет». В качестве сырья служат отходы пиломатериалов. Произведенная щепа обеспечивает работу двух котельных, находящихся на балансе УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» (котельная «Центральная» и котельная в агрогородке Веремейки) и используется в качестве топлива на сушильном комплексе самого предприятия, а также поставляется на экспорт в Литву и Польшу. Наличие на лесосеках большого количества древесных отходов низкого качества, а также необходимости как-то от них избавляться, послужило для лесхоза стимулом для наращивания объемов производства топливной щепы. Для этого необходимо было приобрести современное рубильное оборудование стоимостью 720,48 тыс. рублей.

Такой дорогостоящий для лесхоза проект согласилась профинансировать Северная экологическая компания NEFCO, которая ранее уже поддерживала подобные инициативы в Беларуси. Она предоставила 55% от необходимой суммы, 30% Чериковский лесхоз внес из собственных средств, еще 15% - за счет средств Инвестиционного фонда Министерства лесного хозяйства. Так, в августе 2019 года у лесхоза появился комплекс рубильный передвижной МСА-700.М сборки Мозырского машиностроительного завода. Машина будет использоваться непосредственно на лесосеках и нижнем складе (ж/д станции) с целью переработки в щепу древесных отходов низкого качества.

Планируется, что после реализации проекта общий ежегодный объем производства и продажи топливной щепы составит 75000 плотных м3 щепы/год, что приведет к следующим экологическим и экономическим выгодам:

увеличению объема щепы, продаваемой на местном рынке в качестве замены ископаемых видов топлива на котельных. Общий объем реализации щепы на местном рынке составит 17000 плотных м3/год, из них 3000 м3 будет произведено имеющейся стационарной щепорубительной машиной и 14000 м3 будет произведено новым мобильным комплексом;

увеличению экспорта топливной щепы объеме до 58000 плотных м3 щепы/год;

снижение объема древесных отходов на лесосеках Могилевской области;

уменьшению ежегодного потребления электроэнергии стационарной щепорубительной машиной в объеме до 54%;

получению дополнительных доходов ГЛХУ «Чериковский лесхоз».