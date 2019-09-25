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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ И ЧЕХИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ДОГОВОРА О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
16:29 25.09.2019
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич и посол Чехии в Беларуси Томаш Перницки сегодня подписали административное соглашение о применении договора между Беларусью и Чехией о пенсионном обеспечении от 14 марта 2018 года
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, административное соглашение регламентирует детальный механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Чехии в процессе назначения и выплаты пенсий с учетом норм договора.
Подписание административного соглашения – это очередной важный шаг в развитии международного сотрудничества в области пенсионного обеспечения. Его реализация в части пенсионного обеспечения позволит обеспечить гражданам, проживающим в Беларуси и Чехии, получение пенсии за стаж работы, приобретенный на территориях указанных государств.
Административное соглашение вступит в силу одновременно с договором – с 1 октября 2019 г.
Договор регулирует вопросы уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и назначения и выплаты пенсий:
в Беларуси – трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца;
в Чехии – по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте.
Согласно договору уплата страховых взносов будет производиться по общим правилам, действующим в государстве, в котором граждане трудятся.
Пенсии будут назначаться каждым государством за свой стаж и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина. Выплата пенсий из Беларуси в Чехию и наоборот будет осуществляться в евро путем зачисления непосредственно на личный счет пенсионера в банке государства проживания.
В случае переезда лица из Беларуси в Чехию и наоборот из Чехии в Беларусь за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.
По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора необходимо обращаться:
лицам, постоянно проживающим в Беларуси, – в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в Беларуси,
лицам, проживающим в Чехии, – в территориальные органы Чешского управления социального обеспечения по месту жительства в Чехии.
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