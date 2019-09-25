Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич и посол Чехии в Беларуси Томаш Перницки сегодня подписали административное соглашение о применении договора между Беларусью и Чехией о пенсионном обеспечении от 14 марта 2018 года

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, административное соглашение регламентирует детальный механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Чехии в процессе назначения и выплаты пенсий с учетом норм договора.

Подписание административного соглашения – это очередной важный шаг в развитии международного сотрудничества в области пенсионного обеспечения. Его реализация в части пенсионного обеспечения позволит обеспечить гражданам, проживающим в Беларуси и Чехии, получение пенсии за стаж работы, приобретенный на территориях указанных государств.

Административное соглашение вступит в силу одновременно с договором – с 1 октября 2019 г.

Договор регулирует вопросы уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и назначения и выплаты пенсий:

в Беларуси – трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца;

в Чехии – по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте.

Согласно договору уплата страховых взносов будет производиться по общим правилам, действующим в государстве, в котором граждане трудятся.

Пенсии будут назначаться каждым государством за свой стаж и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина. Выплата пенсий из Беларуси в Чехию и наоборот будет осуществляться в евро путем зачисления непосредственно на личный счет пенсионера в банке государства проживания.

В случае переезда лица из Беларуси в Чехию и наоборот из Чехии в Беларусь за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора необходимо обращаться:

лицам, постоянно проживающим в Беларуси, – в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в Беларуси,

лицам, проживающим в Чехии, – в территориальные органы Чешского управления социального обеспечения по месту жительства в Чехии.