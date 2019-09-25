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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ВИТЕБСКЕ
16:19 25.09.2019
Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк проведет 27 сентября прием граждан в Витебске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в РУП «Витебскэнерго» (Витебск, ул. Правды, 30).
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