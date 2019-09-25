ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ВИТЕБСКЕ

16:19 25.09.2019 Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк проведет 27 сентября прием граждан в Витебске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в РУП «Витебскэнерго» (Витебск, ул. Правды, 30).