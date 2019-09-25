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ЭКОНОМИКА РБ


КРУПНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ОБЕСПЕЧИЛИ БОЛЕЕ 54% ВСЕХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
16:07 25.09.2019

В бюджет Гродненской области за январь-август 2019 года от 14 организаций, имеющих статус крупных плательщиков, уплачено 952,1 млн руб., или 54,1% всех доходов бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 120,8 млн руб., или на 14,5%.

В рейтинге организаций Гродненской области, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Лидское пиво» и другие.
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