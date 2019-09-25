С конвейера ОАО «БЕЛАЗ» сошел 4000-й карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, юбилейный 130-тонный карьерный самосвал отправится на Кировский филиал АО «Апатит».

По словам генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Петра Пархомчика, предприятие выиграло тендер на поставку карьерной техники в АО «Апатит», в том числе 32 единиц 130-тонных самосвалов.

«Самосвалы будут отправлены заказчику в течение двух лет. Вместе с этими машинами будут поставлены и самосвалы грузоподъемностью 180 тонн. Еще одно важное событие, произошедшее буквально накануне Дня машиностроителя, которое мне особенно приятно озвучить, – это очередная наша победа в тендере на поставку в течение 2019-2020 годов 77 единиц 180-тонных карьерных самосвалов в Индию», – сказал П. Пархомчик.

Сегодня БЕЛАЗ предлагает девять модификаций 130-тонного самосвала в 140 исполнениях, отличающихся друг от друга по опциям, которые выбирает потребитель. БЕЛАЗ-7513 – одна из самых востребованных у горняков машин. Белазовские самосвалы этой серии работают в России, Казахстане, Украине, Армении, Узбекистане, Азербайджане, Монголии, Китае, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Сербии, Вьетнаме, Индонезии, Зимбабве, Венесуэле, Иране.

В 2018 году на долю «БЕЛАЗа» серии 7513 приходилось порядка 80% в общем объеме мировых поставок карьерных самосвалов данного класса.