ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 26 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРАСЛАВЕ

15:29 25.09.2019 Заместитель начальника инспекции – начальник управления инспекции МНС по Витебской области Олег Бакевич 26 сентября проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Браславе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 в управлении по работе с плательщиками по Браславскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Полоцкому району (Браслав, ул. Советская, 119).