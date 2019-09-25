|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 26 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРАСЛАВЕ
15:29 25.09.2019
Заместитель начальника инспекции – начальник управления инспекции МНС по Витебской области Олег Бакевич 26 сентября проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Браславе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 в управлении по работе с плательщиками по Браславскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Полоцкому району (Браслав, ул. Советская, 119).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2019
Курсы в банках
на 25.09.2019
Конвертация в банках
на 25.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте