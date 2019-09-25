В бюджет Могилевской области за январь-август 2019 года поступило 854,5 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 9,7%, или 75,5 млн руб. в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 302,6 млн руб. (35,4%), налога на добавленную стоимость – 124,5 млн руб. (14,6%), налога на прибыль – 86,8 млн руб. (10,2%), акцизов – 59,5 млн руб. (7%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ОАО «Кричевцементношифер», РУП «Могилевоблгаз», ООО «Кронохем», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.