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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 850 МЛН РУБЛЕЙ
14:58 25.09.2019
В бюджет Могилевской области за январь-август 2019 года поступило 854,5 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 9,7%, или 75,5 млн руб. в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 302,6 млн руб. (35,4%), налога на добавленную стоимость – 124,5 млн руб. (14,6%), налога на прибыль – 86,8 млн руб. (10,2%), акцизов – 59,5 млн руб. (7%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ОАО «Кричевцементношифер», РУП «Могилевоблгаз», ООО «Кронохем», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.
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