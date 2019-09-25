Транзитный потенциал Беларуси используется не в полной мере, необходимо подготовить предложения по исправлению ситуации с экспортом транспортных услуг. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета министров, где рассматривались вопросы работы транспортного комплекса.

«Очевидно, что мы не в полной мере используем преимущества нашего государства, его географическое положение на пути транзитных потоков Север – Юг и Запад – Восток. Кроме того, Беларусь одной из первых присоединилась к китайской инициативе «Пояс и путь» и стала одной из его узловых точек. Вместе с тем развитие в данном направлении идет недостаточными темпами», – отметил С. Румас.

Кроме того, дополнительным стимулом для развития транспортной деятельности должны стать Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», мультимодальный промышленно-логистический комплекс в поселке Болбасово.

По словам премьер-министра, транспортная отрасль страны в целом работает стабильно, однако не все доведенные планы на 2019 год выполняются. Определенные проблемы, требующие решения, есть в каждой подотрасли. Отмечается падение грузооборота и, как следствие, снижение валовой добавленной стоимости по транспортной деятельности.

«Транспортные услуги формируют существенную часть объема экспорта услуг – 44%. Вместе с тем рост транспортных услуг в текущем году низок. В январе-июле экспорт транспортных услуг составил 101,2% при задании на год 108%. Я еще раз хочу обратить внимание, что увеличение экспорта – это одна из ключевых задач, поставленных главой государства перед правительством», – подчеркнул С. Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседании Президиума Совета министров не только обсуждались причины недостаточного развития транспортной отрасли, но и вносились предложения по исправлению ситуации.