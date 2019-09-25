Минская региональная таможня проведет 26, 27 и 30 сентября прямые телефонные линии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, 26 сентября с 10.00 до 11.00 начальник отдела тарифного регулирования Ольга Бурба ответит на вопросы в рамках темы «Порядок декларирования таможенной стоимости в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 №160». Обращаться можно по телефону (017) 218 96 40.

27 сентября с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Сроки ведения административного процесса таможенными органами». Начальник отдела таможенных расследований Дмитрий Харачинский ответит на вопросы по телефону (017) 218 95 60.

30 сентября начальник отдела таможенных платежей Ольга Будник поможет разобраться в нюансах таможенного законодательства в рамках темы «Возмещение таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 10.04.2019 №140». С 9.00 до 10.00 можно обращаться по телефону (017) 218 96 50.

Также 30 сентября с 10.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Порядок применения способов обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов». Начальник отдела взыскания таможенной задолженности Ольга Шамрук по телефону (017) 218 96 60 ответит на вопросы в рамках данной темы.