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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ РАБОТАЕТ НАД ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИЙ – КУХАРЕВ
13:46 25.09.2019

Строительная отрасль Беларуси работает над внедрением инноваций, чтобы идти в ногу со временем. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 24 сентября на открытии международной специализированной выставки «Будпрагрэс-2019».

По его словам, знаковый строительный форум проходит в столице в 27-й раз и стал доброй традицией.

«Увеличивается количество участников. В век бурного развития технологий все говорит о том, что в строительстве очень важно идти в ногу со временем, обеспечивать внедрение инноваций», - отметил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в нынешнем году выставка собрала более 150 участников. Представлено большое количество новых направлений, которые поспособствуют развитию отрасли.

«Важно снижать стоимость и сокращать сроки строительства, поэтому мы очень внимательно относимся к этому мероприятию. Думаю, что посетители найдут для себя много нового и интересного», - сказал В. Кухарев.

В свою очередь заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец обратил внимание, что за долгие годы экспозиция превратилась в площадку, где демонстрируются передовые разработки в области архитектуры, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов. Он пожелал предприятиям наладить новые контакты, обменяться опытом, что позволит достичь успеха на рынке, и выразил надежду, что выставка послужит толчком для развития инновационного и инвестиционного климата в стране.

Председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей Владимир Карягин отметил, что за время проведения 27 строительных выставок в республике внедрены новейшие строительные технологии, в частности технологии информационного моделирования промышленных и гражданских объектов. Строительный комплекс готовится идти на экспорт со своей продукцией.

«Мы становимся славянским центром притяжения для создания новых контрактных пулов, кластеров в области строительства, архитектурных работ и иных видов деятельности», - сказал В. Карягин.

Ежегодный строительный форум продолжится по 27 сентября. На экспозиции свои новинки представили ведущие строительные компании из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран. Около 30 участников демонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику.

Неотъемлемой частью выставки станет программа деловых мероприятий, которая будет интересна всем, кто связан со строительством, архитектурой и дизайном, производством и продажей оборудования, инженерных систем, материалов и растений для оформления и декора.

В числе отечественных компаний, принимающих участие в выставке, - ОАО «Березастройматериалы», РУПП «Гранит», ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК», ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат», ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», ОАО «Радошковичский керамический завод», ОАО «МАЗ - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
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