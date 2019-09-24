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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
13:02 25.09.2019

В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-август 2019 года поступило 1759,7 млн руб., выполнение текущего плана обеспечено на 104,5%, в том числе в республиканский бюджет – 813,8 млн руб., или 105,6%, местные бюджеты – 945,9 млн руб., или 103,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 6,6% (прирост 109,4 млн руб.).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,6%, или 1698,8 млн руб. (темп роста 106,7%).

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-август 2019 года сложились в размере 34 млн руб. (темп роста – 107,4%), физическими лицами внесено в бюджет 26,9 млн руб. (98,7%), что составляет, соответственно, 1,9% и 1,5% поступлений.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 32,8%, подоходный налог – 19,2% и налог на добавленную стоимость – 13,2%.
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