В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-август 2019 года поступило 1759,7 млн руб., выполнение текущего плана обеспечено на 104,5%, в том числе в республиканский бюджет – 813,8 млн руб., или 105,6%, местные бюджеты – 945,9 млн руб., или 103,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 6,6% (прирост 109,4 млн руб.).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,6%, или 1698,8 млн руб. (темп роста 106,7%).

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-август 2019 года сложились в размере 34 млн руб. (темп роста – 107,4%), физическими лицами внесено в бюджет 26,9 млн руб. (98,7%), что составляет, соответственно, 1,9% и 1,5% поступлений.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 32,8%, подоходный налог – 19,2% и налог на добавленную стоимость – 13,2%.