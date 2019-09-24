ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НАЦЕЛЕНО НА РЕАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ – ТУРЧИН
12:46 25.09.2019

Правительство Беларуси нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности национальной экономики. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

«Мы понимаем те проблемы, которые у нас есть, и настроены на их решение не откладывая и начиная это со следующего года и следующей пятилетки. Мы должны сейчас разработать два больших программных документа – программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах», – подчеркнул А. Турчин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, первый вице-премьер предложил обсудить вопросы, которые остаются нерешенными по дорожной карте повышения эффективности экономики. При этом он отметил, что правительство по итогам выполнения дорожной карты рассчитывает получить конкретный результат.

«Правительство заинтересовано в скорейшем решении проблем, которые есть, но мы достаточно реально оцениваем наши возможности. У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять», – сказал А. Турчин, комментируя сроки выполнения мероприятий дорожной карты.

Он обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет – это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет.

С. Кахконен отметила, что на встрече с рабочей группой по подготовке дорожной карты удалось по существу договориться относительно сферы социальной защиты.

«Мы прошлись по ключевым вопросам и пунктам, по которым нет согласования и есть некоторые разногласия. Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты и которые требуют дополнительных обсуждений», – сказала представитель Всемирного банка.

По ее словам, пока остаются разные взгляды на тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2019
валюта курс
EUR 2.2669
USD 2.0614
RUB 3.2378
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2669 +0.0165
USD 2.0614 +0.017
RUB 3.2378 +0.0349
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2730 2.2300
USD 2.0680 2.0700
RUB 3.2210 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1030
EUR/RUB 70.2400 70.8000
USD/RUB 63.9000 64.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте