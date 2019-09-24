Оплата услуг Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру теперь возможна через новый платежный сервис «О!плати».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, для совершения операции достаточно отсканировать QR-код, который печатается на всех выдаваемых предприятием квитанциях.

Новый мобильный сервис для совершения платежей «О!плати» появился в Беларуси на прошлой неделе. Однако в Брестском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру принято не откладывать внедрение в работу технических новаций, способствующих повышению уровня комфорта для клиентов при получении ими услуг, а также непосредственно ускоряющих этот процесс.

Используя новый сервис «О!плати», можно оплатить через ЕРИП услуги агентства и госпошлину.