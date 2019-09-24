Постановлением Министерства финансов Беларуси №50 от 24 сентября 2019 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

золото – 375 – 31,95 руб. (ранее 29,22 руб.); 500 – 42,6 руб. (ранее 38,96 руб.); 583, 585 – 49,84 руб. (ранее 45,58 руб.); 750 – 63,9 руб. (ранее 58,44 руб.); 900 – 76,68 руб. (ранее 70,13 руб.); 916 – 78,04 руб. (ранее 71,37 руб.); 950 – 80,94 руб. (ранее 74,02 руб.); 958 – 81,62 руб. (ранее 74,65 руб.);

платина – 950 – 50,82 руб. (ранее 44,69 руб.);

серебро – 750 – 0,77 руб. (ранее 0,67 руб.); 800 – 0,82 руб. (ранее 0,71 руб.); 875 – 0,9 руб. (ранее 0,78 руб.); 916 – 0,94 руб. (ранее 0,82 руб.); 925 – 0,95 руб. (ранее 0,82 руб.); 960 – 0,99 руб. (ранее 0,85 руб.).

Постановление вступает в силу с 25 сентября.