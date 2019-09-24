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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
11:09 25.09.2019
Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ирина Сидоренко проведет 27 сентября выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 14.30 до 16.30 в инспекции МНС по Ленинскому району Минска (ул. Аранская, 9).
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