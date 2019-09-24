ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

11:09 25.09.2019 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ирина Сидоренко проведет 27 сентября выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 14.30 до 16.30 в инспекции МНС по Ленинскому району Минска (ул. Аранская, 9).