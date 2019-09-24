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ЭКОНОМИКА РБ


ПУСК БЕЛОРУССКОЙ АЭС ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ – РУМАС
10:53 25.09.2019

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. Вместе с тем есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава правительства предложил на встрече если не снять спорные моменты, то, по крайней мере, разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться.

«Главное – мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло», – обратил внимание С. Румас.

А. Лихачев в свою очередь проинформировал о переговорах на площадке Белорусской АЭС.

«Первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем – это 97% реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ю мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», – отметил А. Лихачев.

По мнению главы госкорпорации «Росатом», при активных работах на первом блоке не должен остаться без внимания и второй блок.

«Напряжение сил и концентрация наших ресурсов на одном блоке ни в коем случае не должны поставить под сомнение темпы и качество работы на втором блоке Белоруской АЭС», – сказал он.

А. Лихачев подчеркнул, что российская сторона абсолютно поддерживает приоритет вопросов безопасности.

«Безопасность – прежде всего, и никаких компромиссов быть не может», – добавил А. Лихачев.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй – в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС – инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).
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