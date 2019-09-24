ОАО «Белинвестбанк» и Белорусский государственный технологический университет заключили договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в договоре прописаны перспективы сотрудничества в научно-технологической сфере банковской системы Беларуси. Университет стал одним из семи в списке высших учебных заведений, с которыми банк активно взаимодействует по данному направлению.

Стороны подтвердили готовность совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса и предоставление образовательных услуг. В области научных исследований в сфере денежно-кредитной политики участники видят необходимость в совместном выполнении научно-исследовательских работ, апробации и внедрении их результатов в деятельность банка с последующей публикацией научных, учебных и методических материалов.

Отмечена необходимость взаимодействия в области мотивации и поддержки талантливых студентов и магистрантов. В частности, речь идет об утверждении от имени банка специальных стипендий и премий, награждении сертификатами, благодарностями и почетными грамотами.

Еще одним важным аспектом договора стало закрепление возможности участия банка в организации профессиональной ориентации студентов последних курсов университета и прохождение практики в структурах банка.

«Сегодня Корпоративный университет Белинвестбанка – это не просто место для профессиональной подготовки, повышения квалификации и развития компетенций сотрудников банка. Его возможности гораздо шире. Одна из программ, которая реализуется на его базе, – «Капитализация личного бренда». Она рассчитана на студентов профильных специальностей – будущих работников кредитно-финансовой сферы. Программа позволяет определить и развить профессиональные и личностные качества студентов, обеспечивает преемственность полученных теоретических знаний в вузе через призму бизнеса. Это один из лучших проектов в стране по поддержке молодых талантов в данной сфере. Сегодня в банковском секторе требуются специалисты с разным набором компетенций и личных качеств. Сотрудник фронт-офиса или клиентский менеджер для крупного бизнеса, рисковик или методолог розничного бизнеса – мы даем возможность выбрать то направление, которое привлекает больше всего, и не тратить на это время после учебы. Таким образом молодой человек имеет возможность начать строить свою карьеру еще будучи студентом. Это позволит не упустить время и не затеряться среди конкурентов. Мы рады, что теперь у студентов Белорусского государственного технологического университета также появится возможность стать участниками программы», – отметил председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев.

«Сегодня наблюдается ранняя вовлеченность студентов в профессиональную сферу. Начиная со второго курса, наиболее активные из них уже пытаются искать работу, развивают стартапы, участвуют в различных бизнес-проектах. Задача университета – подготовить специалиста, готового с первых профессиональных шагов без раскачки и дополнительного обучения работать на современном оборудовании, повышать свой профессиональный уровень, учиться новому в течение всей жизни. Сотрудничество с банком поможет будущим специалистам расширить свой профессиональный кругозор, развить умение видеть комплексно сложные технологические задачи», – сказал ректор БГТУ Игорь Войтов.

Подписание договора о сотрудничестве стало продолжением работы банка по развитию корпоративной социальной ответственности в области поддержки науки и образования. В июле 2019 года состоялось подписание аналогичного документа с Академией управления при президенте Беларуси. Кроме того, Белинвестбанк сотрудничает еще с пятью ведущими вузами страны: БГУ, БГЭУ, БГУИР, Полесским государственным университетом, Международным университетом МИТСО. Стороны активно взаимодействуют в области проведения научных исследований, предоставления образовательных услуг, развития мотивации и поддержки талантливых студентов.