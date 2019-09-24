Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ирина Сидоренко проведет 26 сентября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229 26 01.

Кроме этого, прямые линии с населением пройдут в инспекциях МНС по районам Минска.