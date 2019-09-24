Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты по вопросу обеспечения равных прав банков при заключении с ними договоров на выплату пенсий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Республиканского союза промышленников и предпринимателей, на сегодня выплаты пенсий и пособий гражданам в связи с достижением пенсионного возраста осуществляется всего пятью банками, в то время как банковская система страны насчитывает 24 действующих банка.

На протяжении нескольких лет ряд банков, не получивших право выплаты пенсий и пособий, направлял обращения в Минтруда, но каждый раз получали отказ по надуманным причинам. Ссылались, например, на отсутствие неких технических возможностей для реализации данной функции. Банки в свою очередь предоставляли всю информацию о своих технических возможностях и выражали готовность централизованно принимать от Минтруда списки граждан, имеющих право на пенсии и пособия с дальнейшим зачислением выплат на счета в любой регион страны.

РСПП инициировал проведение совещания на предмет устранения возможных технических, организационных и иных препятствий для решения указанной проблемы, провел ряд переговоров и консультаций с Минтруда, и, не добившись результата, подготовил обращение в МАРТ.

В обращении отмечалось, что в соответствии со статьей 83 закона №1596-XII от 17.04.1992 «О пенсионном обеспечении», выплата пенсий производится по выбору пенсионеров через организации почтовой связи, банки, организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий. В данном нормативном акте не содержится никаких ограничений для банков, а, следовательно, все они имеют право на подключение к системе пенсионного обеспечения.

А в части 2 статьи 15 закона №94-З от 12.12.2013 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» говорится, что «государственным органам запрещается, если иное не установлено актами президента Беларуси, принимать (издавать) акты законодательства, иные правовые акты, заключать соглашения, совершать иные действия, ограничивающие самостоятельность хозяйствующих субъектов, создающие дискриминационные условия деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) причинение вреда правам, свободам и законным интересам юридических или физических лиц».

Кроме того, Минтруда так и не разработало никаких квалификационных требований к банкам по компетенциям, объемам капитала, форме собственности и так далее, из чего следует, что любой банк может иметь право на заключение договоров по выплате пенсий.

По мнению РСПП и Белорусской научно-промышленной ассоциации, эта ситуация ущемляет права не только банков, но и граждан, которые вынуждены по выходу на пенсию переводить свои средства в другой банк.

Результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда и соцзащиты, которое предписывает до 18 октября 2019 г.:

направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию;

разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.

Бизнес-союзы намерены продолжить работу по обеспечению равных прав для банков в области выплат пенсий и пособий.