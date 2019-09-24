ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ СНИЗИЛАСЬ ПОЧТИ НА 11 РУБЛЕЙ

09:24 25.09.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2019 г. составила 1117,8 рубля. По данным Национального статистического комитета, в июле 2019 г. средняя зарплата составила 1128,5 рубля. Таким образом, в августе 2019 г средняя заработная плата по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 10,7 рубля.