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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ СНИЗИЛАСЬ ПОЧТИ НА 11 РУБЛЕЙ
09:24 25.09.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2019 г. составила 1117,8 рубля.
По данным Национального статистического комитета, в июле 2019 г. средняя зарплата составила 1128,5 рубля. Таким образом, в августе 2019 г средняя заработная плата по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 10,7 рубля.
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