ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 25 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

16:37 24.09.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Наталья Шибаева проведет 25 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону +375 (17) 293 87 02.