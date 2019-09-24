Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС косметических средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, транспортное средство SCANIA со сборным грузом (спортивной обувью, косметикой и алкоголем) следовало через белорусско-польскую границу из Германии. Водитель, управлявший полуприцепом, представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы, однако при проведении таможенных операций было обнаружено свыше 50 наименований косметических средств, сведения о которых в документах отсутствовали.

Всего сотрудниками таможни выявлено более 2,5 тыс. единиц незадекларированного товара: лосьоны и крема для рук и тела, краска для волос, сыворотки, маски для лица, шампуни, зубная паста и другие средства для ухода за кожей.

По предварительной оценке общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 110 тыс. рублей.

Брестская таможня по факту нарушения таможенного законодательства начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.