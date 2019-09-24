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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗА СЕЗОН 2019 ГОДА ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 45 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ
15:52 24.09.2019

Минская Детская железная дорога им. Константина Заслонова с 1 мая по 22 сентября 2019 года перевезла более 45000 юных пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, помимо прочего Детская железная дорога представляет собой 1-ю ступень профессионального корпоративного обучения, которую дети проходят, занимаясь в кружке «Юный железнодорожник». Юные железнодорожники знакомятся с основными железнодорожными дисциплинами: «Общий курс железных дорог», «Вагонное хозяйство», «Локомотивное хозяйство», «Путевое хозяйство», «Организация пассажирских перевозок» и осваивают целый ряд профессий: «проводник пассажирского поезда», «начальник поезда», «помощник машиниста» и «машинист тепловоза», «оператор дежурного по станции», «диспетчер», «дежурный по переезду» и др. Занятия в кружке проходят с октября по апрель в Учебном центре Детской железной дороги. Все знания, которые ребята получают на теоретических занятиях, они воплощают в жизнь.

В этом году из 46 выпускников ДЖД 20 поступили в профильные высшие и средние специальные учебные заведения.
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