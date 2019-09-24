ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПРОВЕДЕТ 25 СЕНТЯБРЯ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:31 24.09.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Татьяна Петрова проведет 25 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45 30 04.