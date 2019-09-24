В целом по республике до 1 октября 2019 оформлению и регистрации паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года подлежат 28857 потребителей тепловой энергии и 13767 ведомственных теплоисточников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, по состоянию на 23 сентября органами Госэнергогазнадзора зарегистрировано:

25892 паспорта готовности потребителей (89,7%);

12350 паспортов готовности теплоисточников (89,7%).

В разрезе областей республики зарегистрировано:

Брестская область – 3816 паспортов готовности потребителей (76,8%) и 2042 паспорта готовности теплоисточников (73,9%);

Витебская область – 2746 паспорта готовности потребителей (85,4%) и 1477 паспортов готовности теплоисточников (89,4%);

Гомельская область – 4930 паспортов готовности потребителей (100%) и 2059 паспортов готовности теплоисточников (100%);

Гродненская область – 4056 паспортов готовности потребителей (96,7%) и 2142 паспорта готовности теплоисточников (94,2%);

Минская область – 4098 паспортов готовности потребителей (86,7%) и 2369 паспортов готовности теплоисточников (89,6%);

Могилевская область – 3746 паспортов готовности потребителей (98,9%) и 1813 паспортов готовности теплоисточников (99,5%);

Минск – 2500 паспортов готовности потребителей (82,4%) и 448 паспортов готовности теплоисточников (81,5%).