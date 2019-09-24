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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЧТИ 90% ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
15:06 24.09.2019
В целом по республике до 1 октября 2019 оформлению и регистрации паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года подлежат 28857 потребителей тепловой энергии и 13767 ведомственных теплоисточников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, по состоянию на 23 сентября органами Госэнергогазнадзора зарегистрировано:
25892 паспорта готовности потребителей (89,7%);
12350 паспортов готовности теплоисточников (89,7%).
В разрезе областей республики зарегистрировано:
Брестская область – 3816 паспортов готовности потребителей (76,8%) и 2042 паспорта готовности теплоисточников (73,9%);
Витебская область – 2746 паспорта готовности потребителей (85,4%) и 1477 паспортов готовности теплоисточников (89,4%);
Гомельская область – 4930 паспортов готовности потребителей (100%) и 2059 паспортов готовности теплоисточников (100%);
Гродненская область – 4056 паспортов готовности потребителей (96,7%) и 2142 паспорта готовности теплоисточников (94,2%);
Минская область – 4098 паспортов готовности потребителей (86,7%) и 2369 паспортов готовности теплоисточников (89,6%);
Могилевская область – 3746 паспортов готовности потребителей (98,9%) и 1813 паспортов готовности теплоисточников (99,5%);
Минск – 2500 паспортов готовности потребителей (82,4%) и 448 паспортов готовности теплоисточников (81,5%).
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