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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ DUTY FREE СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ТРАНЗИТНОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ – ЛУКАШЕНКО
14:56 24.09.2019

Развитие торговли duty free обсудили 24 сентября на совещании у Александра Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на рассмотрение главе государства внесен соответствующий проект нормативного правового акта о развитии сети таких магазинов.

«Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности. С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза. Около 70 объектов (работает в Беларуси на сегодня – прим.). Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан указ о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании «Белавиа», - сказал президент.

По его словам, развитие данного вида торговли способствует повышению транзитной и туристической привлекательности страны, отвечает современным стандартам комфортных условий для граждан, пересекающих границу.

«Для физических лиц это выгодно. Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Также в сети беспошлинной торговли растет удельный вес товаров отечественного производства. По-моему, не очень мы выросли, но примерно четверть от всех товаров мы продаем отечественного производства в этих магазинах. Перспективы в данной сфере, как меня убеждают заинтересованные лица, не исчерпаны, и есть еще предложения по развитию этой сети. Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно - оценить последствия, а также возможные риски», - отметил А. Лукашенко.

Президент констатировал, что прежде всего беспошлинная торговля удобна и выгодна тем, что ряд импортных и отечественных товаров там дешевле, чем в обычных магазинах.

«Это понятно. А какое влияние этот вид торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть - там, где нет льгот определенных и так далее? Это меня больше всего интересует. А что это благо для людей, мы уже убедились», – сказал глава государства.

В связи с этим он поинтересовался у первого вице-премьера Александра Турчина, как правительство видит будущее развитие этого вида торговли.

«Давайте по существу. Мне надо четко уяснить для себя, что делать с документами, которые вы вносите на мое рассмотрение. А они касаются расширения сети. Нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. «Коврижки», преференции, льготы - мы все это определили. Мы договаривались, что пройдет определенное время и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов», - сказал А. Лукашенко.
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