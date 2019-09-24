Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Сергей Зинчук проведет 25 сентября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27 87 02.

Кроме этого, с 8.00 до 13.00 он проведет личный прием граждан по адресу Брест, ул. Малая, 2, каб. №612.