В сельскохозяйственных организациях Беларуси на 23 сентября убрано 13,2 тыс. га картофеля — это 48% уборочной площади.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, накопано около 430,8 тыс. т картофеля (средняя урожайность составила 325 ц/га, что выше прошлогодней на аналогичную дату на 36 ц/га. Овощи убраны на площади 2,6 тыс. га (40% уборочных площадей). Полностью собран овощной горошек, завершается уборка тыквенных культур, в целом уборка овощей в стране будет завершена в оптимальные агротехнические сроки.

Уже собрано более 150 тыс. т овощей (включая овощи закрытого грунта), в том числе порядка 40 тыс. т огурцов, 57 тыс. т томатов, 224 т баклажанов, 235 т перца, 4,7 тыс. т белокочанной капусты, 187 т пекинской капусты, 164 т цветной капусты, 5,2 тыс. т столовой свеклы, 25 тыс. т моркови, 4,5 тыс. т овощного горошка, 730 т кабачков, 11,7 тыс. т репчатого лука. Всего в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах Беларуси в этом году планируется получить свыше 1 млн т картофеля (111% к уровню прошлого года) и 624 тыс. т овощей (114%).

В целях удовлетворения потребности населения в картофеле и плодоовощной продукции традиционно в период массовой уборки урожая в Минске, областных и районных центрах будут проводиться ярмарки, выездные торговли на специальных торговых площадках, где продукция будет реализовываться напрямую от производителей (сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Начиная с 28 сентября, запланировано проведение 159 сельскохозяйственных ярмарок во всех административных районах Минска: ГКСУ «Чижовка-Арена» — 28, 29 сентября,5, 6, 12, 13, 26, 27 октября; КС РУП «Дворец спорта» — 19, 20 октября; площадка у ГУ «Ледовый дворец спорта Минской области — 28, 29 сентября, 5, 6, 19, 20, 26, 27 октября и т.д.