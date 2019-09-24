ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УБРАНА ПОЧТИ ПОЛОВИНА КАРТОФЕЛЯ
13:42 24.09.2019

В сельскохозяйственных организациях Беларуси на 23 сентября убрано 13,2 тыс. га картофеля — это 48% уборочной площади.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, накопано около 430,8 тыс. т картофеля (средняя урожайность составила 325 ц/га, что выше прошлогодней на аналогичную дату на 36 ц/га. Овощи убраны на площади 2,6 тыс. га (40% уборочных площадей). Полностью собран овощной горошек, завершается уборка тыквенных культур, в целом уборка овощей в стране будет завершена в оптимальные агротехнические сроки.

Уже собрано более 150 тыс. т овощей (включая овощи закрытого грунта), в том числе порядка 40 тыс. т огурцов, 57 тыс. т томатов, 224 т баклажанов, 235 т перца, 4,7 тыс. т белокочанной капусты, 187 т пекинской капусты, 164 т цветной капусты, 5,2 тыс. т столовой свеклы, 25 тыс. т моркови, 4,5 тыс. т овощного горошка, 730 т кабачков, 11,7 тыс. т репчатого лука. Всего в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах Беларуси в этом году планируется получить свыше 1 млн т картофеля (111% к уровню прошлого года) и 624 тыс. т овощей (114%).

В целях удовлетворения потребности населения в картофеле и плодоовощной продукции традиционно в период массовой уборки урожая в Минске, областных и районных центрах будут проводиться ярмарки, выездные торговли на специальных торговых площадках, где продукция будет реализовываться напрямую от производителей (сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Начиная с 28 сентября, запланировано проведение 159 сельскохозяйственных ярмарок во всех административных районах Минска: ГКСУ «Чижовка-Арена» — 28, 29 сентября,5, 6, 12, 13, 26, 27 октября; КС РУП «Дворец спорта» — 19, 20 октября; площадка у ГУ «Ледовый дворец спорта Минской области — 28, 29 сентября, 5, 6, 19, 20, 26, 27 октября и т.д.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2019
валюта курс
EUR 2.2504
USD 2.0444
RUB 3.2029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2669 +0.0165
USD 2.0614 +0.017
RUB 3.2378 +0.0349
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2620 2.2690
USD 2.0600 2.0640
RUB 3.2280 3.2390
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1020
EUR/RUB 69.9100 70.4000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте