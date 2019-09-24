РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет в Лиде 26 сентября с участием специалистов инспекции МНС по Гродненской области семинар по теме «Налоги - 2019. Актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю, подоходного налога с физических лиц.