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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПРОЙДЕТ 26 СЕНТЯБРЯ В ЛИДЕ
13:01 24.09.2019

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет в Лиде 26 сентября с участием специалистов инспекции МНС по Гродненской области семинар по теме «Налоги - 2019. Актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю, подоходного налога с физических лиц.
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