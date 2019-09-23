Прокуратура Гродно выявила нарушения жилищного законодательства при предоставлении жилых помещений в общежитиях, находящихся на балансе УЖРЭП Ленинского района Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, УЖРЭП обслуживает 18 общежитий, в которых зарегистрировано более 4300 человек.

Работники прокуратуры установили многочисленные факты, когда в жилые помещения общежитий заселяли новых жильцов, не снимая с регистрационного учета выбывших людей.

В одном из общежитий числилось 50 лиц, которые были лишь зарегистрированы в жилых комнатах, однако фактически там не проживали. В большинстве случаев договоры найма жилого помещения с такими гражданами не заключали, плату за жилищно-коммунальные услуги им не начисляли. При этом некоторые из указанных лиц совместно с членами своих семей состояли на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по основаниям проживания в общежитии.

Установлено, что администрация Ленинского района Гродно не проводила ежегодное уточнение данных, являющихся основанием для сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как результат, утративших право быть в названной очереди в течение длительного времени не снимали с учета.

По итогам проверки главе администрации района и руководителю УЖРЭП прокурор города внес представления об устранении выявленных нарушений, о чем направил соответствующую информацию в Гродненский горисполком.

После рассмотрения актов надзора проведена полная инвентаризация всех общежитий предприятия, выявлены 217 граждан, зарегистрированных, но не проживавших в общежитиях.

По требованию прокуратуры виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд предъявлены исковые заявления о выселении 9 граждан, 25 граждан сняты с учета в общежитии в связи с регистрацией по фактическому месту жительства.

Работа по выселению из общежитий указанной категории лиц продолжается и взята на контроль прокуратуры Гродно.