Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение 2 месяцев будет проводить мониторинг исполнения постановления №72 без применения штрафных санкций. Такая информация прозвучала 23 сентября во время рабочей встречи по вопросу обеспечения потребительского рынка мешками (пакетами) из бумаги и одноразовой посудой и столовыми приборами из бумаги, включенными в перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров, с учетом норм, предусмотренных постановлением МАРТ №72 от 2 сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в ходе встречи представителями ведомства было отмечено, что мешки (пакеты) из бумаги и одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги внесены в постановление, как товар, реализуемый покупателям, и наличие мешков (пакетов) из бумаги фасовочных (как упаковочных материалов) не является требованием постановления №72.

Кроме того, в соответствии с законом «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» субъект торговли самостоятельно определяет ассортимент предлагаемых к продаже товаров, а затем включает в ассортиментный перечень товаров для своего розничного торгового объекта, поэтому если в торговом объекте не продаются такие товары как мешки (пакеты), то у субъекта торговли не возникает обязательств по реализации бумажных пакетов.

Исполнительный директор НКО «Ассоциация розничных сетей» Наталья Шаблинская подчеркнула, что вопрос экологии касается нас всех, это важная тема, а торговля, являясь социально ответственным бизнесом, будет исполнять решение МАРТ.

Представители облисполкомов и Мингорисполкома уточнили, что проблемных моментов и вопросов по применению постановления №72 у субъектов торговли не возникало.

Производители и импортеры бумажных пакетов и одноразовой посуды выразили уверенность в том, что смогут обеспечить потребность белорусской торговли в этой продукции, а также подчеркнули тот факт, что стоимость ее будет снижаться с ростом объемов производства.

С целью информирования субъектов торговли в ближайшее время на сайтах МАРТ, а также облисполкомов и Минского горисполкома будет размещен список производителей и импортеров бумажных пакетов и одноразовой посуды.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович отметила, что МАРТ в течение 2 месяцев будет проводить мониторинг исполнения постановления №72 без применения штрафных санкций, за этот период торговля должна обеспечить неукоснительное исполнение данного постановления.

Несоблюдение правил торговли влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 12.17 КоАП (штраф в размере до 10 базовых величин, повторное в течение одного года аналогичное нарушение – штраф от 10 до 30 базовых величин).