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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛТЕЛЕКОМ» ЗАПУСТИЛА СОБСТВЕННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЯСНАЕ TV»
11:33 24.09.2019
РУП «Белтелеком» запустило собственный телеканал «ЯСНАе TV».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «ЯСНАе TV» – это преобразованный канал «Мінск TV», который на протяжении 7 лет выходил в эфир.
«На новом канале останутся лучшие фильмы и захватывающие спортивные трансляции. Впереди – много планов, задумок и интересных проектов. Уже сейчас зрители смогут оценить новое оформление телеканала, а совсем скоро творческая команда представит и новую концепцию. «ЯСНАе TV» доступно для просмотра 24 часа в сутки. Телеканал ориентирован на широкую аудиторию: зритель любого возраста, пола и профессии найдет для себя что-то интересное. «Золотой фонд» художественного кино и рейтинговые ленты последних лет, отечественные и зарубежные сериалы, мультипликационные, документальные фильмы, спортивные матчи – мы собрали все лучшее, чтобы вы провели время у экрана телевизора с пользой», – отметили в РУП «Белтелеком».
В прямом эфире «ЯСНАе ТV» покажет абсолютно все игры Чемпионата Беларуси по футболу. Кроме этого, в программе – хоккейные матчи и другие спортивные соревнования. Также на телеканале транслировать самые интересные поединки по киберспорту.
Весь контент телеканала представлен в формате FULL HD.
Название для новой «кнопки» позаимствовано у одного из брендов «Белтелекома» – «ЯСНА» (пакеты телекоммуникационных услуг). Язык вещания – белорусский и русский.
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