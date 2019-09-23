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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ПРЕДСТАВИЛО СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ» В МИНСКЕ
11:12 24.09.2019
ОАО «Белшина» приняло участие в 18-й Международной выставке «Химия. Нефть и газ», которая прошла 17-20 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде были представлены разработки новых линеек шин Artmotion HP, Artmotion Snow HP, Astarta SUV.
Выставка «Химия. Нефть и газ» является единственным выставочным мероприятием в Беларуси по химической и нефтегазовой тематике.
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