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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ МИНСКА
10:33 24.09.2019
Сельскохозяйственные ярмарки осенью 2019 года пройдут во всех районах Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка», в некоторых районах Минска (Московском, Октябрьском и Первомайском) ярмарки кроме субботы и воскресенья, будут также проходить и по пятницам.
Так, сельхозярмарки пройдут:
Заводской район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Герасименко, 51 (территория автостоянки «Мандарин);
Ленинский район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по пр. Рокоссовского, 150А (площадка у кинотеатра «Салют»);
Московский район:
27, 28, 29 сентября, 18, 19, 20 октября, с 9.00 до 16.00 по пр. Любимова, 17;
11, 12, 13 октября, с 9.00 до 16.00 по пр. Газеты «Правда», 40;
4, 5, 6, 25, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Есенина 12;
Октябрьский район:
28, 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, с 10.00 до 16.00 по ул. Чкалова, 7 (площадь культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»);
28, 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, с 10.00 до 16.00 по ул. Барамзиной, 10а (микрорайон «Сокол»);
28, 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, с 10.00 до 16.00 по ул. Асаналиева, 44 (площадка у торгового комплекса ЗАО «Инвастрой»);
Партизанский район:
27 сентября, 11, 25 октября, с 11.00 до 16.00 и 28, 29 сентября, 12, 13, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по бульвару Тракторостроителей;
5, 6 октября, с 11.00 до 16.00 по ул. Антоновская, 30;
19, 20 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Карвата, 4;
Первомайский район:
28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 17.00 по ул. Руссиянова, 1;
12, 13, 19, 20 октября, с 9.00 до 17.00 по ул. Гинтовта, 12;
27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября, с 10.00 до 18.00 и 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 17.00 по ул. Калиновского, 55 (автостоянка);
Советский район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 в парке Дружбы народов (ул. Карастояновой, 5);
Фрунзенский район:
28, 29 сентября, 5, 6, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Притыцкого, 27 (площадка у ГУ «Ледовый дворец спорта Минской области);
12, 13 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Лобанка, 94 (площадка у ТЦ «Максимус»);
Центральный район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 8.00 до 16.00 ул. Каховская, 31 (площадка у кинотеатра «Киев»).
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