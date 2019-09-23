Сельскохозяйственные ярмарки осенью 2019 года пройдут во всех районах Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка», в некоторых районах Минска (Московском, Октябрьском и Первомайском) ярмарки кроме субботы и воскресенья, будут также проходить и по пятницам.

Так, сельхозярмарки пройдут:

Заводской район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Герасименко, 51 (территория автостоянки «Мандарин);

Ленинский район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по пр. Рокоссовского, 150А (площадка у кинотеатра «Салют»);

Московский район:

27, 28, 29 сентября, 18, 19, 20 октября, с 9.00 до 16.00 по пр. Любимова, 17;

11, 12, 13 октября, с 9.00 до 16.00 по пр. Газеты «Правда», 40;

4, 5, 6, 25, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Есенина 12;

Октябрьский район:

28, 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, с 10.00 до 16.00 по ул. Чкалова, 7 (площадь культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»);

28, 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, с 10.00 до 16.00 по ул. Барамзиной, 10а (микрорайон «Сокол»);

28, 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, с 10.00 до 16.00 по ул. Асаналиева, 44 (площадка у торгового комплекса ЗАО «Инвастрой»);

Партизанский район:

27 сентября, 11, 25 октября, с 11.00 до 16.00 и 28, 29 сентября, 12, 13, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по бульвару Тракторостроителей;

5, 6 октября, с 11.00 до 16.00 по ул. Антоновская, 30;

19, 20 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Карвата, 4;

Первомайский район:

28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 17.00 по ул. Руссиянова, 1;

12, 13, 19, 20 октября, с 9.00 до 17.00 по ул. Гинтовта, 12;

27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября, с 10.00 до 18.00 и 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 17.00 по ул. Калиновского, 55 (автостоянка);

Советский район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 в парке Дружбы народов (ул. Карастояновой, 5);

Фрунзенский район:

28, 29 сентября, 5, 6, 19, 20, 26, 27 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Притыцкого, 27 (площадка у ГУ «Ледовый дворец спорта Минской области);

12, 13 октября, с 9.00 до 16.00 по ул. Лобанка, 94 (площадка у ТЦ «Максимус»);

Центральный район: 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, с 8.00 до 16.00 ул. Каховская, 31 (площадка у кинотеатра «Киев»).