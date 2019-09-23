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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ
10:02 24.09.2019
В бюджет Минской области за январь-август 2019 года поступило 2619,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 893 млн рублей, в местные бюджеты – 1726,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущих ценах платежи выросли на 13,2%, или на 305,7 млн рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 655 млн рублей, или 25% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 536,8 млн рублей (20,5%), налогу на прибыль – 475,8 млн рублей (18,2%), налогу на недвижимость – 101,4 млн рублей (3,9%), акцизам – 94,1 млн рублей (3,6%) и налогу на добавленную стоимость – 69,6 млн рублей (2,7%).
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