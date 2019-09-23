В бюджет Минской области за январь-август 2019 года поступило 2619,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 893 млн рублей, в местные бюджеты – 1726,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в текущих ценах платежи выросли на 13,2%, или на 305,7 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 655 млн рублей, или 25% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 536,8 млн рублей (20,5%), налогу на прибыль – 475,8 млн рублей (18,2%), налогу на недвижимость – 101,4 млн рублей (3,9%), акцизам – 94,1 млн рублей (3,6%) и налогу на добавленную стоимость – 69,6 млн рублей (2,7%).