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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОЗИЦИЯ MADE IN BELARUS ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В БОЛГАРИИ
09:33 24.09.2019
Экспозиция белорусских производителей начала работу на 75-й Международной технической выставке International Technical Fair, которая проходит с 23 по 28 сентября в Пловдиве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УП «Белинтерэкспо», свою продукцию представляют 5 отечественных предприятий нефтехимической промышленности.
ОАО «Белшина» представляет шины для легковых и грузовых автомобилей, Гомельский химический завод – минеральные удобрения, повышающие жизнеспособность сельскохозяйственных растений. Завод горного воска демонстрирует воск для изготовления свечей, пропитку для упаковки пищевых продуктов, гидравлические масла, ОАО «Нафтан» – дизельное и реактивное топливо, автомобильные бензины, смазочные материалы, продукты нефтехимии для производства текстильных тканей, ковров, искусственного меха, бытовой химии. Представленная на выставке продукция ОАО «Полоцк-Стекловолокно» включает строительные, конструкционные и высокотемпературные материалы.
В выставке International Technical Fair принимают участие более 500 компаний из 35 стран, в том числе из Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Индии, Испании, Италии, Канады, США, Турции, Швеции, Японии. Юбилейная выставка в Пловдиве обещает стать одним из самых масштабных бизнес-мероприятий Юго-Восточной Европы, объединяющим порядка 25000 профессионалов промышленной и технической индустрии.
Организатором экспозиции Made in Belarus выступает выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Болгарии.
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