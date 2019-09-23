Средняя заработная плата на предприятиях, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета, составляет 1,6 тыс. руб. К концу 2019 г она может вырасти до 1,7 тыс. руб. Об это сообщил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко 23 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Р. Головченко доложил, что задачи, стоящие перед ведомством в этом году, в целом выполняются. Входящие в систему ГВПК предприятия работают рентабельно, заработная плата там постепенно растет. По его словам, Госкомвоенпром курирует не только предприятия, входящие в его систему, но и в целом организации оборонного сектора экономики.

«Сейчас средняя заработная плата составляет 1,6 тыс. руб. К концу года будем выходить на 1,7 тыс. руб. Это достаточно высокий показатель», - отметил он.

А. Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников – ее необходимо подтягивать.

«Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на 1 тыс. руб. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги. Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли», - заметил глава государства.

Президент добавил, что 1 тыс. руб. – это не заоблачная зарплата, это тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, все остальное – в руках самих граждан.

«Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать», - резюмировал А. Лукашенко.