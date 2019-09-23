ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 27 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОСИПОВИЧАХ

16:52 23.09.2019 Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц 27 сентября проведет выездной прием граждан в Осиповичах. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, задать интересующие вопросы можно с 10.00 до 12.00 в Осиповичском районном исполнительном комитете (Осиповичи, ул.Сумченко, 30).