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ЭКОНОМИКА РБ


В ДЕТСАДАХ, ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦАХ МИНСКА НАЧАЛИ ВКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ
16:15 23.09.2019

В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в социальных объектах столицы, сообщают «Минск-Новости».

«С утра начали включать отопление в объектах социальной сферы. Нужно понимать, что это процесс не одномоментный, но он уже идет. С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде. Согласно регламенту, подключить все дома мы должны в 5-дневный срок. Ставим перед собой задачу сделать это как можно быстрее, однако будем действовать постепенно, чтобы максимально исключить аварийные ситуации», – рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

При принятии решения о включении отопления местные органы власти действуют в соответствии с Техническим кодексом установившейся практики (ТКП) 388-2012. Этот документ регламентирует условия, необходимые для старта отопительного сезона.

Включение систем отопления объектов производится в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10°С и ниже. При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8°C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и после начала отопления жилых домов.
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