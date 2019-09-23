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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛСЯ БРЕНД КРАФТОВЫХ «СЫРОВ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ»
15:48 23.09.2019

На белорусском рынке «молочки» появился новый производитель – «Сыры из Александрии». «Дочерний» бренд компании «Савушкин продукт» займется выпуском белорусских твердых крафтовых сыров «Янтарный» и «Жемчужный». Первая продукция уже появилась на полках и супермаркетов в Минске и регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новое производство редких для Беларуси сортов сыра разместилось одной из производственных площадок ООО «Савушкин-Орша» в поселке Копысь Оршанского района. Крафтовые сыры здесь изготавливают вручную по классическим рецептам, которых придерживаются ведущие европейские мастера-сыровары.

«Новый бренд открывает в стране сегмент собственных эксклюзивных сыров. Для многих ценителей они ассоциируются с подобными сырами из Франции, Италии и Голландии. Теперь же их начали изготавливать и в Беларуси. Процесс производства здесь продуман до мелочей: ручная работа, маленькие партии, собственное отборное сырье, никаких консервантов и красителей, только европейский многолетний опыт и профессионализм сыроделов. Наши сыровары относятся к своему делу с огромной ответственностью и скрупулезностью, как к настоящему искусству», – отмечают в компании.

На сыроварне уже освоили выпуск двух сортов. Среди них – сыр «Янтарный» - пикантный, с легкой кислинкой: изготавливают его из цельного молока с добавлением особого овечьего фермента. В качестве альтернативы – чуть более острый и насыщенный сыр «Жемчужный», который своей слегка волокнистой структурой походит на знаменитый английский чеддер. Оба белорусских сорта созревают в течение двух месяцев. И достойны того, чтобы стать украшением любой самой изысканной сырной тарелки.

Эти крафтовые сыры создают маленькими партиями. На сырных витринах они будут соседствовать с дорогими европейскими аналогами. Запуск производства объясняют ростом спроса на твердые сыры и появлением интереса к редким европейским сортам.

«Рынок созрел и готов принять эту особую категорию сыров. И правильно, что среди экспортных видов в торговых сетях будут представлены сыры, имеющие белорусскую прописку. А мы оказались готовы это реализовать. Так что здесь вырисовывается «классический win-win». Наши сыры будут определенно доступнее европейских сортов, а в качестве не уступят ни на грамм», – объясняет производитель.
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