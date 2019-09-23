Международная практическая конференция «Смарт-индустрия Беларуси: потенциал формирования, угрозы, вызовы и возможности развития» прошла 19 сентября в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в ходе конференции состоялись доклады по актуальным вопросам развития цифровой экономики, формирования смарт-индустрии, привлечения инвестиций в указанную сферу. Был представлен белорусский опыт внедрения элементов концепции «Индустрия 4.0» в организациях инновационного бизнеса.

От Министерства экономики с докладом «Платформа «Смарт-индустрия Беларуси» как организационный инструмент консолидации заинтересованных: стратегия и тактика формирования и развития» выступил начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение актуальных вопросов развития смарт-индустрии, при этом участники конференции продемонстрировали заинтересованность в формировании организационно-технологической платформы «Смарт-индустрия Беларуси».

В конференции приняли участие более 150 представителей государственных органов и организаций, бизнес-сообщества, сферы науки и образования.