ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» представило свою продукцию на XIV Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», который прошел в Жуковском (Московская область, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде холдинга были представлены образцы интегральных микросхем, устойчивых к воздействию внешних дестабилизирующих факторов: аналоговые, интерфейсные микросхемы, стандартная цифровая логика, ОЗУ, микроконтроллеры, полупроводниковые приборы двойного назначения. А также – медицинская техника.

«В этом году «МАКС-2019» получился очень масштабным. Он собрал как лидеров российских авиационной и космической отраслей, так и мировых производителей. Наш стенд посетило большое количество потенциальных партнеров, которым были переданы полный пакет информационных материалов по продукции и оказываемым услугам, данные по новым изделиям спецназначения, светотехнического направления, статусы разработок и освоения для изучения и формирования заказов», – отметил ведущий инженер управления маркетинга и продаж предприятия Андрей Чернов.