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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С 23 СЕНТЯБРЯ НАЧНУТ ВКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
14:16 23.09.2019
В соответствии с распоряжением Могилевского облисполкома №114-р от 23.09.2019 г. «О включении систем отопления отдельных потребителей» с 23 сентября начинают включать отопление на объектах социальной сферы региона.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, первое тепло традиционно придет в здания учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги. Включать отопление в таких объектах начинают тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.
«Нужно понимать, что одномоментно включить отопление сразу на всех объектах невозможно технически, процесс займет некоторое время. В соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду – 5 дней. Местным же властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов, ориентируясь на погодные условия», - подчеркнули в отделе энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома.
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