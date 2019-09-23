В соответствии с распоряжением Могилевского облисполкома №114-р от 23.09.2019 г. «О включении систем отопления отдельных потребителей» с 23 сентября начинают включать отопление на объектах социальной сферы региона.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, первое тепло традиционно придет в здания учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги. Включать отопление в таких объектах начинают тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.

«Нужно понимать, что одномоментно включить отопление сразу на всех объектах невозможно технически, процесс займет некоторое время. В соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду – 5 дней. Местным же властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов, ориентируясь на погодные условия», - подчеркнули в отделе энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома.