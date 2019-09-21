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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ОБСУЖДАЛИСЬ НА СЕМИНАРЕ В ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНЕ
12:50 23.09.2019

В рамках диалога с представителями бизнеса в Витебской таможне прошел семинар для субъектов хозяйствования на тему «Основные нововведения в таможенном законодательстве в связи с вступлением в силу постановления Совета министров Республики Беларусь от 20.06.2019 №406 «О мерах по реализации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в ходе семинара были рассмотрены особенности проведения проверки таможенных, иных документов и сведений в отношении деклараций на товары; некоторые вопросы предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; вопросы изменении положений, регулирующих деятельность резидентов свободных экономических зон и помещение товаров под таможенные процедуры переработки и другие вопросы. Выступающие начальники и заместители начальников отделов в своих выступаниях постарались максимально раскрыть суть своих докладов в короткие сроки.

На семинаре присутствовали представители организаций «Белвест», «Витебские ковры», «Витебская лесопилка», «Фармация», «Витконпродукт», «Модерн экспо» и других субъектов внешнеэкономической деятельности. От заинтересованных участников семинара поступали вопросы, причем по заявленным тематикам и по вопросам таможенного оформления товаров.
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