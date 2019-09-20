|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПОДРЯДЧИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АЗОТНОГО КОМПЛЕКСА НА ОАО «ГРОДНО АЗОТ» БУДЕТ ВЫБРАН ДО КОНЦА 2019 ГОДА
12:30 23.09.2019
ОАО «Гродно Азот» выберет генерального подрядчика для строительства нового комплекса по выпуску азотных удобрений мощностью свыше 1,25 млн т в год до конца 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Бобырь во время визита премьер-министра Сергея Румаса.
«Сейчас идет процедура выбора генерального подрядчика. Заявки на конкурс прислали пять компаний – три из них представляют Китай, еще по одной – из Европы и Кореи. Сейчас также обсуждаются технические моменты, вопросы финансирования», - сказал И. Бобырь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к анализу поступивших предложений привлечены специализирующиеся в этой сфере компании.
По словам гендиректора, планируется, что генподрядчик будет выбран до конца 2019 года. На 2020 год запланировано подписание контракта, открытие финансирования, подготовка проекта. Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
В этом году на предприятии запущен новый цех по производству азотной кислоты и жидких удобрений. Успешная реализация данного проекта позволила повысить годовую мощность производства жидких азотных удобрений с 750000 тонн до 1,2 млн тонн. Использование энергоэффективных технологий снизило затраты на производство продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2019
Курсы в банках
на 23.09.2019
Конвертация в банках
на 23.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте