ОАО «Гродно Азот» выберет генерального подрядчика для строительства нового комплекса по выпуску азотных удобрений мощностью свыше 1,25 млн т в год до конца 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Бобырь во время визита премьер-министра Сергея Румаса.

«Сейчас идет процедура выбора генерального подрядчика. Заявки на конкурс прислали пять компаний – три из них представляют Китай, еще по одной – из Европы и Кореи. Сейчас также обсуждаются технические моменты, вопросы финансирования», - сказал И. Бобырь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к анализу поступивших предложений привлечены специализирующиеся в этой сфере компании.

По словам гендиректора, планируется, что генподрядчик будет выбран до конца 2019 года. На 2020 год запланировано подписание контракта, открытие финансирования, подготовка проекта. Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

В этом году на предприятии запущен новый цех по производству азотной кислоты и жидких удобрений. Успешная реализация данного проекта позволила повысить годовую мощность производства жидких азотных удобрений с 750000 тонн до 1,2 млн тонн. Использование энергоэффективных технологий снизило затраты на производство продукции.